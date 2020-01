© foto di Sara Bittarelli

Il 12 gennaio 1941 allo stadio "Filadelfia" di Torino si gioca una partita destinata a finire nel libro dei record della Seria A: Torino-Ambrosiana. Una sfida emozionante, che termina con un incredibile pareggio 5-5. Accade quasi tutto nel primo tempo, dove i granata sono avanti per 5-3 grazie a due reti di Mascheroni e i sigilli di Ussello, Capri e un'autorete di Baldi. Per l'Ambrosiana i gol portano la firma di Candiani e due volte Guarneri. Nella ripresa Ossola e Frossi acciuffano l'insperato pari. La partita è ad oggi il pareggio con maggior numero di reti da quando esiste la Serie A a girone unico. In termini assoluti il record appartiene guarda caso a un Torino-Inter del 1920, terminato 6-6.