13 ottobre 1929, la Roma vince 9-0 con la Cremonese. E' la vittoria più netta della sua storia

Il 13 ottobre 1929 la Roma batte la Cremonese 9-0. Alla seconda giornata di campionato per i giallorossi segnarono una tripletta Volk e Ossoinach, poi Chini, Fulvio Bernardini (che poi da allenatore conquistò lo scudetto con Bologna e Fiorentina) e Benatti. I giallorossi giocavano le partite interne al Motovelodromo Appio, in attesa che fossero ultimati i lavori al Campo Testaccio. Per la Roma questo risultato rappresenta la vittoria con il massimo scarto nella propria storia. Quell'anno la Roma fu inizialmente guidata in panchina da Guido Baccani che poi fu sostituito dall'ottava giornata dall'inglese Herbert Burgess. La squadra giallorossa concluderà poi il suo campionato al sesto posto.