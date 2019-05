15 maggio 2002, un capolavoro di Zidane e il Real è campione d'Europa

© foto di Imago/Image Sport

Il 15 maggio 2002 il Real Madrid conquista la sua nona Champions League battendo in finale allo stadio "Hampden Park" di Glasgow il sorprendente Bayer Leverkusen. Blancos in vantaggio dopo soli 8 minuti con Raul, pari cinque minuti più tardi firmato Lucio. Al 45' il Real torna in vantaggio con un gol destinato a entrare nella storia del calcio: a segnarlo Zinedine Zidane, il grande acquisto dell'estate precedente. Il francese, all'epoca acquisto più caro della storia del calcio (140 miliardi di lire), raccoglie un traversone da Roberto Carlos e si inventa una girata al volo di sinistro che di straordinaria potenza e precisione, che si infila nel sette e incorona gli spagnoli.