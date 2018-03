17 gennaio 1999, con uno splendido colpo di tacco Mancini fa vincere la Lazio a Parma

© foto di Federico Gaetano

Il 17 gennaio 1999 Roberto Mancini realizza uno dei più gol della storia recente della serie A. Al tardini di Parma la Lazio affrontava la squadra di Malesani e sul risultato di 1-1 a venti minuti dalla fine Mancini si inventò un'autentica perla che è rimasta nell amente dei tifosi biancocelesti e non solo. Su un angolo battuto da Mihajlovic il talento di Jesi si si fiondò sul primo palo colpendo il pallone d'istinto col tacco e con le spalle rivolte alla porta. E il pallone si insaccò all'incrocio, imprendibile per Buffon . Un gol di rara bellezza: alla fine Mancini commentò così. "Se devo essere sincero mi e' venuto tutto naturale. Ne ho fatti, del genere, in allenamento, ancora non mi sono perfettamente reso conto di quanto sono riuscito a fare". La Lazio vinse 3-1 quel match con le reti oltre che di Mancini, di Vieri e salas. Per il Parma il gol fu siglato da Crespo