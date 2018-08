19 luglio 1966, l'Italia viene incredibilmente sconfitta dalla Corea del Nord ai Mondiali

Il 19 luglio 1966 a Middlesbrough (Inghilterra) la Nazionale è clamorosamente sconfitta 1-0 dalla Corea del Nord nel suo terzo incontro valido per la fase finale dei campionati del mondo ed è eliminata dal torneo. E' una delle delusioni più grandi del nostro calcio, un'autentica vergogna sportiva. Il gol fu segnato al 42' da Pak Doo-Ik e fu la prima volta che una squadra asiatica ebbe accesso alla fase finale di una coppa del mondo di calcio. Su Pak Doo-Ik si diffuse anche la voce che fosse un dentista: in realtà aveva la qualifica, ma non esercitò mai la professione. Tornando a quella partita, bastava un pari all'Italia per accedere ai quarti ma la partita fu giocata in modo nervoso, fallendo varie occasioni. Gli azzurri rimasero un'ora in dieci per l'infortunio al ginocchio subito da Giacomo Bulgarelli in un contrasto con Park Seung-Jin. Il ct Edmondo Fabbri schierò questa formazione: Albertosi, Landini, Facchetti, Fogli, Guarneri, Janich, Perani, Bulgarelli, Mazzola, Rivera, Barison. Al ritorno in Italia la squadra fu accolta da una pesante contestazione.