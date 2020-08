2 agosto 1993, grave incidente stradale per Lentini

Il due agosto 1993 Gianluigi Lentini è protagonista di un bruttissimo incidente stradale. All'epoca era già un giocatore del Milan e dopo aver giocato una partita per il centenario del Genoa si era messo in viaggio con la sua Porsche sulla Torino-Piacenza. In seguito ad una foratura aveva messo il "ruotino" ma aveva poi proseguito con una velocità eccessiva, intorno ai 200 km/h fino addirittura a schiantarsi. L'auto in fiamme, distrutta. Lentini riuscì a salvarsi dopo due giorni di coma e inizialmente ebbe anche gravi conseguenze a livello neurologico. Progressivamente comunque riuscì a riprendersi e a tornare anche a disposizione del Milan alla fine della stagione