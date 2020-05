20 maggio 1998, gol di Mijatovic e il Real Madrid batte la Juve conquistando la Champions

Il 20 maggio 1998 il Real Madrid torna a vincere a distanza di 32 anni il trofeo più ambito: quella Coppa dei Campioni già divenuta da qualche anno Champions League. In finale all'Amstedam Arena i blancos, allenati da Jupp Heynckes superarono in finale la Juventus di Marcello Lippi. Gara sofferta, decisa da una rete di Pedrag Mijatovic al 67'. Un gol che ha generato polemiche vista la posizione in presunto fuorigioco dell'attaccante serbo. Dopo un cross di Panucci e una respinta della difesa bianconera, la palla arrivò a Roberto Carlos, il suo tiro finì sui piedi di Mijatovic che segnò il gol decisivo. Una sconfitta dolorosa per i bianconeri che solo un anno prima avevano visto svanire il sogno all'ultimo atto contro il Borussia Dortmund.