22 luglio 1947, Gianni Agnelli diventa presidente della Juventus

Il 22 luglio 1947 Giovanni Agnelli assumeva, all'età di 26 anni, la presidenza della Juventus. Gli Agnelli erano arrivati alla guida della Juve nel 1923 e Edoardo è stato il primo presidente, a 31 anni. L'Avvocato restò in carica fino al settembre 1954 istituendo quello stile Juventus che avrebbe caratterizzato gli anni successivi. In quel periodo la sua Juve si distinse per la presenza in squadra di un grande campione come Parola in difesa e di un altro eccellente giocatore in attacco come Giampiero Boniperti. Agnelli è poi rimasto sempre al fianco dei bianconeri, di cui è stato presidente onorario. Uomo acuto e di grande spirito, si è reso celebre anche per le sue frasi ad effetto. Come questa: "Se Roberto Baggio è Raffaello e Del Piero Pinturicchio, Vialli chi è? Mi faccia pensare. Direi il Michelangelo della Cappella Sistina. Lo scultore che sa trasformarsi in pittore". Famose anche le telefonate all'alba al presidente Boniperti per le ultime sulla squadra e anche al tecnico Trapattoni.