23 luglio 1966, show di Eusebio contro la Corea del Nord

Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Il Milan guarda la Spagna. La Spagna risponde. Precisamente, l’Atletico Madrid. La notizia di giornata riguarda il forte avvicinamento tra i rossoneri e i colchoneros per Correa: la missione in Spagna di Boban per definire il tutto è andata a segno con l’attaccante sempre più vicino...