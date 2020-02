vedi letture

24 febbraio 1985, prima tripletta "italiana" di Maradona. E segna pure da corner

Il 24 febbraio 1985 la Serie A assiste alla prima, vera, superlativa dimostrazione di grandezza di Diego Armando Maradona. Arrivato al Napoli in estate per 13 miliardi, Il Pibe de Oro non basta a far decollare i partenopei. 8 le reti segnate, cinque delle quali su rigore. Prima della sfida contro la Lazio al San Paolo, quando si assiste a un vero e proprio show del numero 10 che segna 3 reti, una più bella dell'altra: il primo di rapina, sfruttando un errato retropassaggio di un difensore laziale al portiere; il secondo su pallonetto da fuori area, il terzo addirittura direttamente da calcio d'angolo. Alla fine della stagione saranno 14 le reti. Quella contro i capitolini resterà l'unica tripletta di Maradona in Serie A.