27 agosto 1999, la Lazio batte lo United e vince la Supercoppa europea

Il 27 agosto 1999 a Montecarlo la Lazio batte 1-0 il Manchester United e conquista la Supercoppa europea. Il gol decisivo arrivò al 34' del primo tempo con Salas. Azione veloce con lancio di Pancaro per la testa di Mancini che offrì l'assist al cileno. Di sinistro il suo gol con un tiro che sorprese il portiere Van der Gouw. Lazio molto più brillante e pericolosa degli avversari, capace di costruire varie palle gol tra cui una fallita clamorosamente da Salas. La Lazio di Eriksson si mostrò superiore in tutto rispetto agli inglesi che peraltro avevano in campo giocatori del calibro di Stam, Beckham, Scholes, Solskjaer. Ma anche la Lazio in effetti non era da meno con Nesta, Nedved, Stankovic, Veron, Mancini.