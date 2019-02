27 febbraio 1900, nasce il Bayern Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ tra le squadre più forti e blasonate del mondo sicuramente la numero 1 in Germania: Il Bayern di Monaco nasce il 27 febbraio del 1900. Tra le sue fila sono passati i più grandi giocatori tedeschi Beckenbauer, Maier, Breitner, Müller, Rummenigge, oltre a tantissimi grandi stranieri. Tanti i momenti gloriosi della sua storia, ma fra i più importanti quelli degli anni ’70 con la vittoria delle prime Coppe Campioni. Il Bayern ha raggiunto ben 10 finali tra Coppa Campioni e Champions League, vincendone 5. Assieme ad Ajax, Juventus, Chelsea e Manchester United, i bavaresi sono una delle cinque squadre che si sono aggiudicate tutte le competizioni europee. Oltre ad una Coppa Uefa e una coppa delle coppe, il Bayern ha vinto a livello internazionale due coppe intercontinentali e un campionato del mondo per club, oltre ad una supercoppa Europea. Tantissimi anche i trofei nazionali, 28 Bundesliga di cui le ultime sei consecutivamente, 18 coppe di Germania, 7 Supercoppe di Germania. Una delle squadre più ricche al mondo anche grazie al sodalizio economico con l’Adidas e l’Allianz. In futuro i bavaresi sono destinati a continuare a vincere.