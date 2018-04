29 aprile 1990, il Napoli batte la Lazio e conquista il suo secondo scudetto

Il 29 aprile 1990 il Napoli batte 1-0 la Lazio al san Paolo e conquista lo scudetto, il secondo della sua storia. Era l'ultima di campionato e i partenopei avevano due punti di vantaggio sul Milan di Sacchi. Il gol decisivo arrivò dopo sette minuti, da parte di Marco Baroni (di testa su assist di Maradona). Al fischio finale di Sguizzato la città esplose di gioia con caroselli nelle strade e nelle piazze. Fu uno scudetto sofferto che arrivò al termine di una stagione ricca di polemiche (tra cui quella della monetina che a Bergamo colpì Alemao e la conseguente vittoria a tavolino per i partenopei per 2-0) ma durante la quale il Napoli dimostrò di essere squadra in tutti i sensi. "Un ricordo indelebile - ha commentato spesso Albertino Bigon, all'epoca tecnico del Napoli - fu un'impresa immensa, ottenuta grazie a uomini veri". Questi i giocatori che quel giorno scesero in campo: Giuliani; Ferrara, Francini, Crippa, Alemao, Baroni (21'st Fusi), Corradini, De Napoli (40'st Mauro), Careca, Maradona, Carnevale. All: Bigon.