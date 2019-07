29 luglio 2001, la Colombia vince per la prima volta la Copa America

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Il 29 luglio 2001 la Colombia diventa per la prima volta nella sua storia campione del Sudamerica. A Bogotà i Cafeteros battono in finale il Messico. Decisivo un gol di Ivan Ramiro Cordoba nella ripresa. L'edizione del torneo per nazioni più antico al mondo viene ospitato per la prima volta dalla Colombia, nonostante i problemi alla sicurezza e i rischi di guerriglia. Per questi motivi l'Argentina rinuncia alla partecipazione, mentre Brasile e Uruguay si presentano con nazionali di secondo piano. Situazione che spiana la strada ai padroni di casa che vincono tutte le partite senza subire alcun gol. Capocannoniere della manifestazione Victor Aristizabal con 6 reti.