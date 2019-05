© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 29 maggio 1985 è una data tragica per lo sport. A Bruxelles, sede della finale dei Coppa di Campioni, è in programma Juventus-Liverpool. A un'ora dall'inizio della partita i tifosi inglesi cominciano a spingersi verso il settore Z dello stadio, destinato ai tifosi italiani, e sfondano le reti divisorie. Gli spettatori juventini e non sono costretti ad ammassarsi contro il muro opposto del settore della curva occupato dai tifosi del Liverpool. Muro che a seguito del troppo peso crollò e numerose persone rimasero schiacciate. Una tragedia che è costata la vita a 39 persone, 32 delle quali italiane. Oltre 600 i feriti. Per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente la UEFA diede ordine di giocare la partita. In seguito a quanto accaduto venne decretata la squalifica delle squadre inglesi dalle coppe europee per 5 anni e del Liverpool per 8 (poi ridotte a 6).