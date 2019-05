31 maggio 1961, Benfica prima squadra dopo il Real a vincere la Coppa Campioni

© foto di Marco Conterio

Il 31 maggio 1961 il Benfica si laurea per la prima volta campione d'Europa. È un successo storico per i lusitani, che diventano la prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni dopo il dominio del Real Madrid, che si era aggiudicato le prime 5 edizioni della competizione. I blancos devono abbandonare la manifestazione agli ottavi di finale, perdendo il derby col Barcellona. Catalani che arriveranno proprio all'atto conclusivo, perdendo contro l'undici di Béla Guttman ancora senza Eusébio. La "pantera nera" fece il suo esordio solamente otto giorni prima, in amichevole, divenendo decisivo per la conquista della seconda Coppa dei Campioni l'anno successivo.