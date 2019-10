Il 31 ottobre 2002 si gioca AS Adema contro Sol de Emyrne, valida per il campionato del Madagascar. Questa partita è entrata nella storia perché rappresenta quella con più reti di scarto in assoluto nei confronti dell'avversaria. Il match infatti finì 149-0 per l'As Adema. In realtà il risultato non segnava l'effettiva differenza tra le due squadre, bensì il Sol de Emyrne decise di protestare in modo a dir poco plateale contro le decisioni arbitrali del turno precedente che erano costate la vittoria del titolo e decise così di segnarsi ben 149 autogol. Furono poi prese decisioni dure da parte della Federazione del Madagascar: tre anni di squalifica al tecnico del Sol de Emyrne e due mesi ad alcuni calciatori.