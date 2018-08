4 agosto, il Messico batte il Brasile e vince per la prima volta la Confederations Cup

Il 4 agosto 1999 il Messico si aggiudica la Confederations Cup. Accadeva per la prima volta nella sua storia (e finora unica). Nella finale di Città del Messico, i padroni di casa allenati da Manuel Lapuente sconfissero il Brasile per 4-3. La squadra verdeoro era allenata da Luxemburgo e poteva schierare giocatori del calibro di Serginho, Emerson e Ronaldinho. Il Messico si portò subito avanti 2-0 grazie alle reti di Zepeda e Abundis, poi su rigore il Brasile accorciò con Serginho e pareggiò con Roni. Il Messico però si riportò subito avanti con Zepeda e Blanco. Il terzo gol per il Brasile fu realizzato da Ze Roberto.