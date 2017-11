© foto di Alberto Fornasari

Il 7 novembre 2010 la Roma batte 2-0 la Lazio nel derby. E lo fece attraverso due calci di rigore nella ripresa: il primo lo realizzò Borriello, il secnodo Vucinic. Nel primo tempo non era accaduto granchè di emozionante anche se la Roma dava l'impressione di provarci di più. Nella ripresa la Lazio pareva voler cambiare passo ma dopo otto minuti un tocco col braccio di Lichtsteiner in area su tiro di Simplicio decretava il rigore per la Roma realizzato da Borriello. Hernanes ha poi fallito il pari sparando addosso a Julio Sergio, quindi la Lazio si vide negare un rigore (fallo di mano di Simplicio). Un altro penalty la Lazio lo ha chiesto quando Riise ha commesso fallo su Mauri senza che però l'arbitro Morganti potesse vedere. La squadra di Reja colpì nel finale anche una traversa con Foggia per poi dover incassare il secondo gol su rigore realizzato da Vucinic per un fallo di Dias su Baptista.