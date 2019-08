7500 km per chiedere a CR7 dell'assenza a Seoul: la storia di Kwak

Fonte: Tuttosport.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'assenza di Cristiano Ronaldo nella partita della tournée coreana che metteva di fronte la sua Juventus e una selezione dalla K-League locale (sfida andata in scena il 26 luglio e terminata 3-3, ndr) ha destato notevole scalpore in Corea del Sud, tanto da avviare indagini poiché pare che da contratto CR7 dovesse scendere in campo almeno per 45'.

C'è però un tifoso che ha provato ad ottenere giustizia da solo, o quantomeno una risposta. Parliamo di Kwak Ji-hyuk, il quale ha percorso 7500 km da Seoul fino a Stoccolma (dove il 10 agosto la Juve sfidava l'Atletico Madrid, ndr) per chiederlo direttamente a Cristiano Ronaldo. E ci ha anche provato, gridando in zona mista, senza però ottenere alcuna risposta.