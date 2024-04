TMW Panchina Fiorentina, per il post-Italiano in rialzo le quotazioni di Aquilani. Scende Gilardino

La Fiorentina da ieri è fuori dalla Coppa Italia ma ha ancora la possibilità di nobilitare il proprio finale di stagione con la Conference League. Nel frattempo vanno comunque avanti i lavori di pianificazione per la squadra del futuro, a partire da chi sarà il tecnico incaricato di raccogliere la non semplice eredità del triennio targato Vincenzo Italiano a Firenze. Sono tre i nomi in ballo in questo momento, uno sembra più avanti degli altri.

Alberto Aquilani: il candidato che conduce oggi la corsa è Alberto Aquilani. Il primo anno sulla panchina di una prima squadra, quella del Pisa, l'ha visto portare finora i toscani a ridosso della zona playoff ma in suo favore c'è una dote di fiducia derivante dal suo periodo alla guida della Primavera viola: sia con il presidente Commisso che, sopratuttto, con il ds Pradè c'è un rapporto forte e le quotazioni nelle ultime ore lo vedono in netto rialzo.

Alberto Gilardino: uno dei primi nomi delle scorse settimane è stato quello dell'attuale guida tecnica del Genoa, che sta portando ad una comoda salvezza nell'anno del ritorno in massima serie. Il suo contratto con il Grifone scade tra un anno, il 30 giugno del 2025 e la dirigenza dei liguri ha intenzione di riconoscere la bontà del suo lavoro andandolo a ritoccare sia per quanto riguarda l'ingaggio sia per quanto riguarda la durata. Lo scenario di una sua permanenza, oggi, sembra tutt'altro che improbabile.

Ivan Juric: il "terzo uomo", l'outsider di questa lista è lui, l'attuale allenatore del Torino che è pronto a dare l'addio alla società di Cairo al termine del campionato. In granata non è riuscito a fare il salto di qualità tanto desiderato, non è un mistero che Pradè già in passato avesse cercato di portarlo a Firenze, in particolare nell'estate 2020 quando poi però fu invece confermato Iachini per volontà del presidente. Le sue quotazioni non sono da favorito bensì da outsider, ma è da tenere d'occhio.