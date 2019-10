Accordo Juve-Konami, Ricci: "Scelta voluta, approviamo rilancio PES"

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus, parlando oggi all'assemblea degli azionisti bianconeri, ha parlato anche dell'accordo esclusivo con Konami per la presenza della Juve nel videogame Pro Evolution Soccer: "Sul non accordo con EA Sport c'è stata una scelta. Non abbiamo subito la volontà da parte di nessuno, entrambe le realtà volevano fare un accordo con noi, è stata una scelta strategica da parte nostra di firmare una partnership esclusiva con Konami. Approviamo il rilancio del loro videogioco, che sta avendo risultati importanti".