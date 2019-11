Adani: "Secondo me la squadra che alletta di più Ibra è il Napoli"

© foto di Federico De Luca

Ospite come di consueto di Sky Sport, Daniele Adani ha commentato, dopo Milan-Napoli 1-1, la possibilità di rivedere Zlatan Ibrahimovic in Serie A: "Secondo me la squadra che alletta di più Ibrahimovic, come uomo che ha voglia di giocare a calcio, è il Napoli".