Addio a Prati. Il cordoglio della Lega Serie A: "Il calcio piange un altro grande campione"

vedi letture

'Dopo Corso altro campione se ne va.Capocannoniere al primo anno

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "La Lega Serie A porge alla famiglia le più sentite condoglianze per la scomparsa del grande Pierino, bomber di razza e capocannoniere al suo primo anno da titolare in A". E' il messaggio con cui la Lega A piange la morte di Pierino Prati, scomparso oggi a 73 anni dopo una lunga malattia. "Dopo due soli giorni dalla morte di Mario Corso - recita la nota - il calcio piange la scomparsa di un altro grande campione, Piero Prati, capace di realizzare una tripletta in finale di Coppa Campioni quando il Milan superò l'Ajax nel 1969. In rossonero ha scritto le pagine migliori della propria carriera (1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Coppe delle Coppe, 1 Scudetto e 2 Coppe Italia), giocando poi in A anche con le maglie di Roma (28 gol) e Fiorentina". (ANSA).