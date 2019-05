Ag. Berni: "Inter contenta di lui, presto parleremo del rinnovo"

© foto di Federico De Luca

Arriverà il rinnovo in casa Inter per Tommaso Berni? Ne parla il suo agente, Davide Lippi, attraverso il microfono di Fcinternews.it. "Tommy è un ragazzo splendido, di quelli genuini e importantissimi all’interno di un gruppo. La società è contenta e ci vedremo presto per definire il rinnovo relativo alla prossima stagione, ma non dovrebbero esserci problemi in tal senso. Andremo avanti insieme. In questi anni, infatti, Berni si è sempre messo a disposizione, ritagliandosi un ruolo importante per i compagni. Si può essere preziosi all’interno dello spogliatoio anche se si gioca poco”, le parole del procuratore.

Cresciuto in nerazzurro, tornato nel 2014 - Berni è rientrato nel club in cui è cresciuto cinque anni fa. In queste stagioni, però, nessuna presenza in gare ufficiali per il 36enne estremo difensore.