AIC al Ministero dello Sport. Si è parlato di professionismo femminile

Fonte: assocalciatori.it

Si è svolto ieri, giovedì 24 ottobre, presso gli uffici del Ministero dello Sport a Largo Chigi a Roma, un primo incontro tra il vice capo di gabinetto Dott. Marco Salzano e una delegazione AIC con il Vicepresidente Umberto Calcagno, Katia Serra responsabile settore femminile e Fabio Appetiti responsabile delle relazioni istituzionali.

Oggetto del confronto, oltre l’avvio di un proficuo dialogo con il neo ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ed una panoramica su quelle che sono le principali problematiche della categoria (vincolo sportivo, professionismo femminile, post carriera, formazione, rappresentanza), sono stati i provvedimenti sullo sport in discussione in vista della prossima legge di stabilità. Tra questi particolare interesse ha destato la volontà da parte del governo di lavorare ad un pacchetto di sgravi fiscali per lo sport al femminile che consenta un approccio più rapido al professionismo da parte delle società e garantire quindi alle calciatrici quelle tutele e quei contributi previdenziali di cui, a tutto oggi, sono sprovviste.

Su questo punto, come su altri, si avvierà nelle prossime settimane un confronto, e sarà impegno di AIC, come già accaduto in occasione di altri importanti provvedimenti che hanno riguardato la categoria quali la previdenza degli sportivi professionisti e la maternità delle atlete, esprimere una serie di contributi e proposte che potranno essere consegnate all’attenzione del ministro e del governo per essere esaminate.