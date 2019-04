© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La gioia dell'Ajax per l'impresa compiuta ieri è incontenibile. Gli olandesi hanno lasciato Torino oggi, salutando la città con un post sui social social in cui viene mostrata la Mole Antonelliana, simbolo della città, con in cima una bandiera di Amsterdam. "Saluti da Torino", la cartolina postata dall'Ajax.