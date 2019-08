Al centro di mercato e applausi: Higuain-Dybala, scatti bianconeri

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol per Paulo Dybala, applausi e abbracci per Gonzalo Higuain. I due argentini sono da settimane al centro delle cronache di calciomercato ma altrettanto sono stati tra i giocatori più acclamati nel vernissage di oggi a Villar Perosa in casa Juventus. Doppietta per la Joya, carica e giocate per entrambi. "Siamo orgogliosi di averli in rosa", ha detto Fabio Paratici. E questi sono alcuni degli scatti più belli di Tuttomercatoweb.com dell'HD bianconera.