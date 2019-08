© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sconfitta nel precampionato per il Brescia di Eugenio Corini, fermato 2-0 dall'Alanyaspor. Succede tutto nella ripresa, con le reti di Campos e Bingol a decidere il match. Nonostante il risultato finale, buone indicazioni per il tecnico delle Rondinelle che ha schierato in campo anche il nuovo acquisto Zmrhal. Nella mattinata di domani ci sarà l'ultimo allenamento, poi la compagine lombarda lascerà l'Austria per affrontare il Real Valladolid.