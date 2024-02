Ufficiale Colpo Alanyaspor, dal Nottingham arriva Hwang: "Lo volevamo da due anni"

Colpo dell'Alanyaspor che ha definito l'acquisto a titolo temporaneo dal Nottingham Forest di Ui-Jo Hwang, attaccante sudcoreano classe 1992. I due club hanno concordato un prestito fino a fine stagione col giocatore che è già in Turchia per iniziare la sua nuova avventura. "Vorrei ringraziare tutti, a partire dal presidente, per il forte interesse nei miei confronti. Dal primo momento in cui sono arrivato, tutti mi hanno fatto sentire il benvenuto. Naturalmente darò il massimo in campo, in allenamento, in partita, ovunque e cercherò di dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra il prima possibile", ha detto.

Su un eventuale confronto con Kim min-jae (ex Fenerbahce, ora al Bayern Monaco, ndr) ha detto: "Ne avevamo parlato in passato, anche se non di recente. Mi ha detto che la Turchia è un campionato molto difficile, competitivo e bello. Sono molto felice di competere in questo campionato", ha detto.

Dell'arrivo in Turchia di Hwang ne ha parlato anche il presidente dell'Alanyaspor: Crediamo che il suo trasferimento sarà vantaggioso per il nostro club. La nostra squadra scout lo stava seguendo da circa due anni, ma negli anni scorsi il suo trasferimento non è stato possibile perché i costi erano troppo alti per il nostro club", ha dichiarato Hasan Çavuşoğlu.