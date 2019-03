© foto di TuttoPalermo.net

Una nota lieta in casa Palermo. Tra i vari rosanero convocati nelle rispettive Nazionali, oltre Nestorovski, Trajkovski, Aleesami, Puscas e l’infortunato Chochev spicca Shaqir Tafa. Il difensore prodotto del settore giovanile del Palermo ieri è andato in rete con l’Under 21 albanese in occasione della partita contro la Turchia. Tafa cresce in Serie C al Cuneo e risponde presente - con gol - anche in Nazionale. E sorride anche il Palermo...