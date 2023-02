ufficiale Ravenna, tesserato l'ex Recanatese Tafa in difesa. Il comunicato del club

vedi letture

La società ha il piacere di annunciare di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento del difensore centrale classe ’98 Shaqir Tafa.

Nato a Fondi, Shaqir, si è messo in mostra nella Liventina prima di venire tesserato dal Palermo con il quale seguirà il percorso nel settore giovanile fino alla Primavera. Passato in prestito al Monopoli ha esordito in serie C contro il Cosenza. In seguito solo esperienze tra i professionisti con le maglie di Cuneo, Sicula Leonzio e Piacenza. In questa prima parte di stagione vestiva la maglia della Recanantese. Un buon bottino di presenze anche con la nazionale under 21 albanese: 23 impreziosite da due reti.