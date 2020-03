Allarme Coronavirus, 13 membri del Brondby e 3 giocatori del Lingby in quarantena

Thomas Kahlenberg, ex stella della Danimarca, è stato trovato positivo al Coronavirus dopo un viaggio ad Amsterdam ed è ora in quarantena con 13 membri dello staff del Brondby. Fra loro ci sono anche il difensore Joel Kabongo, il CEO Ole Palma e l'assistente allenatore Martin Retov. Il servizio sanitario danese ha deciso di mettersi in contatto con le persone vicine a Kahlenberg negli ultimi giorni, inclusa la sfida fra Brondby e Lingby. Tre giocatori avversari sono stati in quarantena nonostante non abbiano sintomi.