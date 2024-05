Live TMW Napoli, Calzona: "Nelle partite sporche fatichiamo, annata con tanti problemi"

22.50 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa del Bluenergy Stadium Francesco Calzone , allenatore delNapoli, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese in questa trentacinquesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.24 - Inizia la conferenza stampa.

Il match:

"Quando le partite si sporcano purtroppo fatichiamo, è già la terza volta nella mia gestione che non riusciamo a gestire al meglio il vantaggio. Non mi sarei mai aspettato un'Udinese in questa posizione di classifica, le annate poi possono girare in modo particolare e questo è stato il caso dell'Udinese, ma può ancora uscire da questa situazione".



Come mai non si è riusciti a raddrizzare la stagione:

"E' un'annata con tanti problemi, un mese con partite ogni tre giorni non ci ha aiutato, siamo partiti da lontano, abbiamo cercato di migliorare alcune cose, altre le abbiamo peggiorate. Il rincorrere a tutti i costi il risultato non aiuta, mettiamoci anche il pensiero verso la prossima stagione, è normale che in una piazza come Napoli si parli di direttori e allenatori, ma può starci che così la tua testa non sia libera. La squadra mentalmente l'ho trovata in una situazione disastrosa, non è una scusante, sarebbe servito più tempo e qualche partita in meno, così si poteva raddrizzare un po' la stagione. Ora dobbiamo chiudere in bellezza e dare una piccola gioia al nostro pubblico".



Cosa avrebbe cambiato lavorare da inizio stagione per lei?

"Iniziare la stagione sarebbe stato spettacolare perchè hai 40 giorni di preparazione, io sono arrivato con le partite di coppa in mezzo e anche la pausa per le nazionali, così non è facile. Non so la qualità del lavoro di chi mi ha preceduto, questo lo dovranno dire giocatori e dirigenti, noi sicuramente daremo il massimo fino all'ultima gara, non mi piace andare in vacanza prima, pensiamo al Bologna".

23.30 - Finisce la conferenza stampa