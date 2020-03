Allarme Coronavirus, Bardelle (Pres. CONI Veneto): "Giusto lo stop, serve un'unica regia"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere del Veneto, Gianfranco Bardelle, presidente regionale del Coni, ha fatto il punto sulla situazione in merito al momento che sta vivendo l'Italia, costretta a fronteggiare l'allarme Coronavirus: "Ho 79 anni ed è chiaro che non sia facile per me, come per tutti, sottostare a tutti i divieti... Ma in questo momento ci dev’essere un grande senso di responsabilità di tutti, vanno messi da parte i personalismi e bisogna attenersi scrupolosamente ai dettami che ci vengono impartiti da chi di dovere. Ci deve essere una regia unica, come sta accadendo e sono contento che Giovanni Malagò abbia assunto la decisione di fermare lo sport in ogni ordine e grado fino al prossimo 3 aprile. Non si poteva fare altrimenti. E' assurdo che nel mondo del calcio, giusto per fare un esempio, ci fossero categorie come la C in cui alcune squadre giocano e altre no, in cui ci sono interi gironi come quello sud che vanno avanti e altri fermi. La situazione di emergenza sta colpendo tutti i cittadini e quindi anche il mondo dello sport suo complesso".