Allarme Coronavirus, Malagò: "Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si faranno assolutamente"

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono a rischio per il Coronavirus: questo il messaggio che arriva da Giovanni Malagò, presidente del Coni e membro del Comitato Olimpico Internazionale. "Bisogna essere ottimisti. In quanto membro del CIO sarei un irresponsabile se dicessi una cosa diversa, Le Olimpiadi si faranno assolutamente, ogni giorno parliamo con il CIO e non c'è nessun elemento inverso, vi do la mia parola d'onore" le parole di Malagò alla Giunta Nazionale del Coni.