© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, nella sua rubrica su Vanity Fair, ha scritto per Max: "È stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte (pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la sua. A lui che mi ha insegnato a restare ferma davanti al terremoto, a stare zitta se c’è troppo chiasso intorno, a continuare a metterci la faccia togliendo la maschera dell’ego, ad avere coraggio da sembrare spavaldi, cinici e poi a sorprendere tutti facendo scendere sale dagli occhi per un saluto. Il saluto, al quale voglio unirmi anche io… Grazie di tutto Mister!". Lo riporta TuttoJuve.com