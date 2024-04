Juventus, Allegri: "Dubbio fra Chiesa e Yildiz. Bremer sta meglio, domattina deciderò"

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche dei singoli, dando alcuni possibili spunti di formazione:

Come sta Bremer?

"Bremer ha avuto un problemino a Cagliari, ora sta meglio e domani mattina deciderò. Abbiamo avuto tre giorni per riposarci e siamo pronti per fare una bella partita".

Chi gioca tra Chiesa e Yildiz al fianco di Vlahovic?

"Stanno bene entrambi. Chiesa ha giocato un po' di più, allo stesso tempo come detto Yildiz sta bene. Chiesa Roma secondo me ha fatto bene per la squadra, anche quando si estranea dalla partita può avere soluzioni importanti. Domattina comunque deciderò".