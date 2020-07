Ambrosini scarica Alaba: "Non lo vedo all'Inter, toglierebbe spazio a Bastoni"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e talent di SKY, ha parlato della trattativa che potrebbe portare Alaba all'Inter, dicendosi scettico su un ipotetico approdo dell'austriaco. "Stiamo parlando di un giocatore straordinario, che fino ad oggi ha fatto vedere grandi cose al Bayern Monaco. Nonostante questo non lo vedo in nerazzurro: ha sempre giocato in una difesa a quattro e in un modulo a tre non so quanto possa effettivamente rendere, non ce lo vedo come esterno a tutta fascia. Potrebbe rendere come centrale, questo è vero, ma la corsia laterale è il suo habitat naturale. In una difesa a tre, poi, toglierebbe spazio a Bastoni, sempre più proiettato verso la titolarità e su cui l'Inter punta molto. Mi chiedo: può una squadra come l'Inter rinunciare a un giovane di grandi prospettive che sta lanciando e su cui punta molto?".