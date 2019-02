© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

09:00 Oleksandriya (Ukr)-Obolon Brovar Kyjev (Ukr)

09:00 Volna Pinsk (Blr)-Slavia Mozyr (Blr)

11:00 Khimik Novomoskovsk (Rus)-FK Ryazan (Rus)

11:00 Suwalki (Pol)-Biala Piska (Pol)

12:00 Orenburg (Rus)-Spartaks (Lat)

13:00 Jerv (Nor)-Start (Nor)

13:00 Yenisey (Rus)-Dinamo Batumi (Geo)

14:00 Kustosija (Cro)-Din. Zagabria 2 (Cro)

15:00 LKS Lodz (Pol)-Zhodino (Blr)

16:00 Odd (Nor)-Mjondalen (Nor)

16:00 Tychy (Pol)-T. Mazowiecki (Pol)

17:15 K. Oslo (Nor)-Oppsal (Nor)

17:30 Avarta (Den)-Karlslunde (Den)

18:00 Marbella (Esp)-Tromsø (Nor)

18:00 Pisek (Cze)-Stechovice (Cze)

18:00 Sala (Svk)-Komarno (Svk)

19:00 Pullach (Ger)-Pipinsried (Ger)

22:00 Tijuana (Mex)-Vancouver Whitecaps (Can)

22:30 New York City (Usa)-Minnesota (Usa)