vedi letture

Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

12:00 Zenit 2 (Rus)-Alania Vladikavkaz (Rus)

14:00 Ahrobiznes Volochysk (Ukr)-Isloch Minsk (Blr)

14:00 SKA Khabarovsk (Rus)-Biolog (Rus)

14:00 Strömsgodset (Nor)-Tromsø (Nor)

14:45 Tammeka Tartu II (Est)-Tartu Welco (Est)

16:00 Lilleström (Nor)-Sandefjord (Nor)

18:00 Avarta (Den)-Helsingor (Den)

18:00 Herlev (Den)-B.93 (Den)

18:00 V. Haugesund (Nor)-Viking 2 (Nor)

19:00 Sola (Nor)-Staal Jorpeland (Nor)

19:00 Vaxjo Norra (Swe)-Rappe GOIF (Swe)

21:00 North Texas (Usa)-Sporting Kansas City 2 (Usa)