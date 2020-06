Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

12:00 Din. Bucuresti (Rou)-Rapid Bucarest (Rou)

16:00 Start (Nor)-Odd (Nor)

18:00 Mjondalen (Nor)-Vålerenga (Nor)

18:00 Stjordals Blink (Nor)-Rosenborg (Nor)