Amoroso: "A Parma grande fiducia in Krause. Spero possa far tornare il club ai fasti passati"

Marcio Amoroso, ex centravanti brasiliano classe 1974 e doppio ex di Udinese e Parma, avversarie domenica alla Dacia Arena, parla a ParmaLive.com della nuova proprietà ducale, che si è insediata poco prima della fine del mercato estivo: "Penso che sia la strada giusta per il futuro del club emiliano. Ho parlato con degli amici e mi hanno riferito che c'è molta fiducia nel presidente. Mi auguro che, insieme ai giocatori, possa far tonare il Parma a livelli europei, come lo era in passato".

Secondo la sua opinione dove può arrivare il Parma di Liverani durante questa stagione?

"Reputo che l'obiettivo principale sia la salvezza. Nonostante il Parma abbia ceduto un giocatore forte come Kulusevski alla Juventus, sono sicuro che i giocatori presenti nell'organico gialloblù, possano dare il loro contributo alla missione ducale. Ad esempio Gervinho grazie alla sua mobilità ed esperienza può essere uno dei giocatori fondamentali per la permanenza nella massima serie nazionale".