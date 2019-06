Amoruso: "Juventus, con Sarri Dybala può tornare importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Nicola Amoruso: “È stata una buona conferenza quella di Sarri, è arrivato preparato. Alcune domande erano difficili, pensando al suo passato recente. Ora dovrà conquistarsi piano piano i tifosi. Alcuni non hanno accettato questo allenatore, ma sono sicuro che porterà una nuova filosofia. È un allenatore preparato e con lui si potrà iniziare un nuovo ciclo. Mi aspetto un Sarri che darà un’identità molto ben precisa alla Juventus. Il gioco che fa Sarri passa prima da una grandissima organizzazione difensiva, una difesa che va sempre in avanti. I centrocampisti devono far girare palla velocemente, in avanti ha lasciato sempre molta libertà ai suoi attaccanti. È un grande allenatore, le sue idee si adegueranno ai giocatori che avrà a disposizione. Metterà sicuramente Dybala un po’ più vicino alla porta, con Sarri credo che potrà tornare un giocatore importante. In questi anni gli è mancato qualcosa. È un giocatore che ha grandi qualità, ma le deve dimostrare”.

Su Higuain: “Io ho sempre detto che l’avrei riportato a casa. Ha sofferto questa bocciatura ingiustificata, con Allegri c’era qualcosa che non andava, ma è un giocatore che può fare comodo. È stato pagato 90 milioni di euro, è stato uno dei giocatori più costosi della Juve. Questa bocciatura ha pagato a livello psicologico, ma alla Juventus troverebbe un allenatore che può riportarlo ad alti livelli. Il problema non è tecnico, ma di atteggiamento. Anche Allegri aveva lasciato intendere che è un giocatore più particolare da gestire, ma è un grande giocatore. Mandzukic? È un giocatore che fa comodo a tutti gli allenatori”.

Su Douglas Costa: “È un giocatore indiscutibile. Gli manca un po’ di costanza. Dal punto di vista tattico la Juventus credo che aspetterà le indicazioni di Sarri. Rugani? Lo scorso anno Sarri lo voleva al Chelsea, credo che l’allenatore ci punterà”.