© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Palermo Today l’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini ha attaccato anche Pietro Lo Monaco, attuale amministratore delegato del Catania ed ex dirigente rosanero. “Lo Monaco è stato l’inizio di un incubo. Il Palermo di quell’annata, che poi retrocesse, in panchina aveva un certo Gian Piero Gasperini, mentre in campo annoverava giocatori del calibro di Vazquez, Miccoli e Dybala. - spiega Zamparini - Era una grande squadra e sono convinto che quell’inaspettata retrocessione porta anche e soprattutto la firma di Lo Monaco, un dirigente che avevo preso dandogli, ingenuamente, pieni poteri e che a gennaio, purtroppo, aveva già saccheggiato la squadra. Il mio errore più grande fu quello di mandarlo via troppo tardi. Nonostante questo l’anno successivo riuscii ad allestire una squadra importante quasi quanto la Juve dopo Calciopoli. Belotti, Vazquez, Dybala, Lafferty, Sorrentino. Cercavo di vendere ad acquirenti seri e in grado di portare il Palermo dove più meritava, ma a bussare alla porta c’erano quasi sempre dei truffatori”.