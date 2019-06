Andrea Bosco: Leo corteggia Leo, è omnibus Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è diventata un omnibus? Si scende e si risale a piacere?

E' tornato Buffon, dopo una sola stagione. Potrebbe tornare Pogba, dopo tre. Un anno fa commentavo il dietrofront di Bonucci, tornato alla Continassa, battendosi il petto per aver assecondato la “vena“ ( in un momento di irritazione) che lo aveva portato al Milan .

Oggi Leonardo avrebbe contattato l'agente di Bonucci per sondare un eventuale trasferimento del centrale a Parigi. Città che, notoriamente, “vale una messa“ .

Ora, in attesa di vedere Icardi a Torino ( e magari Dybala a Milano ), mi avvio a fare un tuffo in piscina. Fa caldo .

Il Milan escluso dall'Europa League, esulta per essersi tolto dalle spalle “la scimmia“ finanziaria che lo attanagliava. Il mondo a testa in giù.

Gli ottimati di Inter e Milan, un'ora prima dell'assegnazione dei giochi invernali 2026 a Milano e Cortina, hanno spiegato che loro vogliono uno stadio nuovo, che lo vogliono in zona San Siro e che restaurare il Meazza sarebbe complicato e costoso.

Meglio demolirlo?

Un'ora prima dell'assegnazione dei giochi. Senza che nessuno abbia fatto un trillo alla Croce Bianca .

Serie B: leggo che è caos sulle iscrizioni. Chievo e Trapani rischiano : assieme al Palermo potrebbero non passare il vaglio Covisoc .

Oggi, al 30 di giugno, la composizione della serie B resta un mistero .

Quello che è certo è che il Palermo ha commesso illeciti amministrativi : sanzionati: Poi in parte perdonati.

E che la sua fidejussione per l'iscrizione al campionato , ufficialmente, non risulta .

Quello che è certo è che il Venezia ha disputato una stagione orrenda, meritevole della retrocessione. Ma non risulta abbia commesso illeciti.

Se il circo noto come Federazione (dopo Passaportopoli, Calciopoli, Scommessopoli, titoli assegnati via fax, “decisioni per non decidere“, liti, ritardi, commissari straordinari, imperdibili gaffeurs, riforme mai attuate, filosofia d'accatto, giustizia sportiva ad orologeria , Gattopardi in permanente piroetta tra i Don Abbondio e i Conte Zio, elezioni bulgare con candidato unico), volesse finalmente presentare al via squadre senza il segno “meno“ , sarebbe cosa degna.