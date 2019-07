Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

La Juventus è vicinissima a Matthijs De Ligt. Dopo l'accelerata delle ultime ore, fra i bianconeri e l'Ajax sono rimasti da defnire gli ultimi cavilli formali, quali termini di pagamento e garanzie. In arrivo il via libera definitivo. Perin in uscita verso il Portogallo: più Benfica...