Andrea Bosco: "Sarri-Juve, rescissione. Quelle voci su Paratici e Bernardeschi"

Maurizio Sarri sta rescindendo il contratto biennale che ancora lo lega alla sua ex squadra. Non sarà una cosa indolore. Ma il risparmio ottenuto (una ventina di milioni) consentirà alla Juve (probabilmente) di prendere a gennaio il top player a centrocampo che le manca. Missione dichiarata la Champions. Magari con l'aggiunta di Mario Mandzukic attualmente svincolato. Intanto c'è chi scrive che il 15 di ottobre verrà dato l'annuncio dell'addio di Paratici da Torino. Sono gli stessi che per un anno e mezzo hanno messo (inutilmente) sul mercato Bernardeschi. Potrei infierire ma evito: stravincere non mi piace. Men che meno a “tavolino “ ,