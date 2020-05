Antonini: "Leonardo allenatore dell'Inter? Non ce l'ho mai avuta con lui"

Intervenuto in diretta Instagram su una pagina dedicata al Milan, Luca Antonini, ex terzino dei rossoneri, è tornato sulla scelta di Leonardo di andare ad allenare l'Inter dopo i tanti anni sull'altra sponda del Naviglio. Non accodandosi a coloro che lo definirono a suo tempo un traditore: "Noi che siamo dentro sappiamo che il calcio è un lavoro, sai bene che la carriera dura poco. Io non ce l’ho mai avuta con lui per il passaggio all’Inter. Capisco che i tifosi rossoneri ci sono rimasti male perché Leo ha vissuto gran parte della sua vita al Milan, però fa parte del lavoro e ho capito la sua scelta. Non c’è nessun problema da questo punto di vista".