Arbitri, promossi nella CAN A Giua e Piccinini

Nella foto Antonio Giua

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la Sala del Consiglio Federale della Figc a Roma, la consueta conferenza stampa di fine stagione del presidente dell'AIA Marcello Nicchi, per la presentazione delle risultanze dell'annata sportiva appena conclusasi. In tale circostanza sono stati presentati i nuovi organici arbitrali per la stagione 2019/2020 nella C.A.N. A.

Ecco i due nuovi fischietti che dalla C.A.N.B sono promossi alla C.A.N. A

Antonio Giua (31) di Olbia

Marco Piccinini (36) di Forli

Dismessi per limiti di età:

Luca Banti di Livorno

Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo